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(Görüntülü) Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı

DHA

 

 
TÜRKMENİSTAN koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatınca Türk şoförler, araçları ile İran sınırında mahsur kaldı. Lütfabad Sınır Kapısı'nda günlerdir bekleyen TIR şoförleri, ne Türkiye'ye ne de Türkmenistan'a girebildiklerini söyledi. 
Türkmenistan'ın Lütfabad Sınır Kapısı'nı kapatması üzerine Türk TIR şoförleri, sınırda mahsur kaldı. Sınıra yakın parkta bekleyen yüzlerce şoför, koronavirüs endişesi yaşadıklarını belirtip, yiyecek ve içeceklerinin azaldığını artık çarşıya da çıkmalarına izin verilmediğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) cep telefonları ile çektikleri görüntüleri gönderen şoförler, maske bulamadıklarını da aktardı.
Türkmenistanİran sınır kapısında 2 haftadır bekletildiklerini söyleyen Türk şoförlerden Fırat Tunç, "Sınıra 1 kilometre mesafede duruyoruz. Bine yakın araçla burada bekliyoruz. Önceden yiyecek içecek almak için araçlarımızın bulunduğu yerden çarşıya gidebiliyorduk. Ancak onu da astıkları pankartla yasakladılar. Hapse atarlar, diye bir yere kıpırdayamıyoruz. Virüsten dolayı Türkmenistan sınırı kapatmış. Ne Türkiye'ye ne de Türkmenistan'a giremiyoruz. Türkmen yetkililer ya bizi içeri alsın ya da İran Türkiye'ye geçmemize müsaade etsin. Araçlarımız genelde gıda yüklü ve mazotlarımız bitmek üzere. Arabalarımızdaki yiyeceklerimiz de bitmek üzere" dedi. 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri ise İran'ın Tahran Başkonsolosluğu ve Meşhed Konsolosluğu ile irtibata geçtiklerini belirtti. İranlı yetkililerin, sürücüleri en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdiklerini aktaran bir UND yetkilisi, "Türkmenistan hastalık nedeniyle kesinlikle kapılarını açmayacak. Biz de Türk şoförlerin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Umarız bir an önce bu arkadaşlarımızı ülkelerine geri göndeririz. Gürbulak Sınır Kapısı'na dünden bu yana 100 tane araç Gürbulak sınırından karantina alanına alındı. Bunlar İran'da yük boşaltıp geri dönen araçlar. Tahminen bu araçlar bittikten sonra oradaki arkadaşlarımız da alınmaya başlanacak. Konunun takipçisiyiz. Dernek olarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon eldiven ve maske dağıtımına da başladık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı
2020-03-01 16:51:30

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