AİÇÜ’de Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Mock-up simülasyon sınıfı açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda, öğrencilerin kabin hizmetlerini uygulamalı bir şekilde öğrenmesine imkân sağlayacak olan 54 koltuk kapasiteli Mockup Simülasyon Sınıfı açıldı.

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun açıldığı günden itibaren yüzde 100 dolulukla eğitimöğretime devam ettiğini belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, havacılık sektörüne alanında uzman eleman yetiştirme hedefleyen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarında bazı derslerin bundan sonra Mockup Simülasyon Sınıfında yürütüleceğini belirtti.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Mockup Simülasyon Sınıfında uçuş emniyeti, Normal ve Acil Durum Emniyet kuralları ile ilgili senaryoların, ikram ve sunum teknikleri ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Prof. Dr. Karabulut, uygulamalı mesleki eğitim girişimlerine yaptıkları katkıdan dolayı Onur Air ve ATS Team Havacılığa teşekkür ettiğini söyledi.

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