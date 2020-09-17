Ağrılı amca ve yeğenin hedefi büyük

Yaptıkları “Robot Kuş” projesi ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikincisi olan meslek yüksekokulu öğrencileri amca Kemalettin ve yeğeni Habip Demirbaş’ın hedefi büyük.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri olan amca ve yeğenin hava limanları çevresi ile tarım arazileri alanlarındaki kuş sürülerini uzaklaştırmak amacıyla geliştirdikleri atmaca görünümündeki 'Robot Kuş' aynı zamanda Gaziantep TEKNOFEST’te de sergilenecek.

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 1. sınıf öğrencileri amca Kemalettin Demirbaş ve yeğeni Habip Demirbaş, hava limanları ve tarım arazileri çevresine gelen kuş sürülerinden uzaklaştırmak ve askeri keşif amacıyla yapımına başladıkları 'Robot Kuş' projesini yaklaşık 9 aylık çalışma sonucunda tamamladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Erzurum bölge yarışmasında birinci olan proje, TEKNOFEST bünyesinde yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmalarında ise Türkiye ikincisi oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreninde Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından başarı ödülü alan örencilerden Habib Demirbaş, yaptığı açıklamada, projelerinin 2427 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek olan Ortadoğu Fuar Merkezi’nde sergileneceğini ifade etti.

Projelerinin amaçlarından birinin havalimanındaki yabani kuş sürülerini alandan uzaklaştırmak ve aynı zamanda tarım arazilerinde kullanabilmek olduğunu dile getiren Habip Demirbaş, "Savunma sanayi üzerine birçok projemiz mevcuttu. Savunma sanayi için bir yenilik gerektiği için bizimde farklı bir proje üzerine çalışmamız gerekiyordu. Nihayetinde Robot Kuş projesini seçtik. Tabi çok geniş bir alana sahip bir proje. Diğer hava savunma araçları kamufle olma sorunu yaşıyorlar. Bizim bu proje, bu kamufle olma sorununa çözüm getiriyor. Birçok projemiz mevcut. Bu projemiz askeri alana yönelik bir çalışma. Hala çalışmalarımız devam ediyor. İlk önce Erzurum’da düzenlenen yarışmada bölge 1.'si olduk. Yaklaşık 400 proje arasında seçildik ve Türkiye finallerine katılarak 2. olduk. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Projemiz Gaziantep’te sergilenecek. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız projelerle daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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