Minibüs, refüje çarpıp takla attı: 3 ölü, 14 yaralı

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Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarpıp devrildiği kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Patnos ilçesi Gökoğlu köyü civarı İlçe Özel İdare şantiyesi kavşağında meydana geldi. Erzurum´dan Ağrı'nın Patnos ilçesinin Değirmendüzü köyüne giden Şerafettin Kaya yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, sürücünün dikkatsizliği sonucu refüje çarpıp takla attıktan sonra kanal boşluğuna yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, akraba oldukları belirtilen Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat (14) Kaya´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-07-18 15:04:41



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