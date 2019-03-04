Yaklaşık 10 kadından 1'in de görülen ağrılı aybaşı hali bir çok kadın için sıkıntı oluşturuyor.
AĞRILI AYBAŞI HALİ NEDİR?
Adet gören kadınların yarısından fazlası kanamalarının ilk bir iki günü ağrısı olmaktadır. Genellikle bu ağrı hafiftir. Bazen günlük aktivitelerini kısıtlayacak akdar şiddetli olabilir. Bu şiddetli ağrı 'ağrılı aybaşı hali(dismenore)' olarak adlandırılır. Adet döngüsü vajinal kanamanın ilk günü ile başlar ve bir sonraki vajinal kanama zamanına kadar sürer. Bu süre ortalama 28 gündür, bu döngü boyunca ağrı yaygın bir problemdir ve çoğu kadında tedavi edilebilir. Adet dönemi hormonları yumuralıklar tarafından üretilir. Bu hormonlar rahim duvarında muhtemel gebeliğe hazırlayacak değişikliklere neden olur. Ortalama 14.günde yumurta yumurtalıktan atılır, bu olay ovulasyon (yumurtlama) olarak adlandırılır. Ardından yumurta fallop tüpünde ilerler, burada sperm tarafından döllenebilir ve döllernirse birleşmiş olan yumurta ve sperm fallop tüpü boyunca ilerler, rahime yapışır ve gebelik oluşur. Eğer yumurta döllenmezse hormon seviyeleri azalır ve bu uyarı adet döngüsünü başlatan kanamaya neden olur. Baze kadınlarda bu adet kanamalı hafif kramplara, bazılarında şiddetli ağrılara sebep olur.
AĞRILI AYBAŞI BELİRTİLERİ NEDİR?
*Anksiyete veya gerginlik,
*Enerji azlığı
*İştahta belirgin değişiklik,
*Denetimden çıkma duygusu
*İrretabilite
*Duygularda değişiklik
*Depresif duygudurum veya disfori
*Konsantrasyon zorluğu
AĞRILI AYBAŞI HALİ NEDENLERİ NEDİR?
Prostaglandinler rahim tarafından üretilen kimyasal maddelerdir. Prostaglandinlerin etkisi ile rahim kasları kasılır. Kanama öncesinde bu maddelerin düzeyi artar. Döngü başında prostaglandin düzeyleri yüksektir. Adet kanaması sırasında düzeyleri azalır, bu durum ağrının neden ilk birkaç günden sonra azalma eğiliminde olduğunu açıklar.
AĞRILI AYBAŞI HALİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
*İlac tedavisi
Nonsteroid anti inflamatuarlar olarak adlandırılan ilaçlar prostoglandin üretimini baskılar. Böylece krampların şiddeti azalır. Bu ilaçlar bulantı ve kusma gibi yakınmaları da önleyebilir. İbuprofen ve naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçların çoğu reçetesiz alınabilir. Bu ilaçlar siklusun ilk günü alınırsa daha etkili olur. Genellikle bir iki gün almak yeterlidir ve beraberinde alkol almaktan kaçınılmalıdır. Kanama bozukluğu, karaciğer hastalığı, mide hastalıkları ve ülseri olan hastalar tarafından kullanılmamalı veya dikkatle kullanılmalıdır.
*Hormonal Kontrosepsiyon
Doğum kontrol hapları, deriye yapıştırılan bantlar ve vajinal halka gibi hormonal kontrasepsiyon yöntemleri ağrıyı azaltır. Bazı vakalarda hormonal rahim içi araçlar önerilebilir. Bu hormonlar rahimden üretilen prostoglandin düzeylerini azaltarak kasılmaları, kanamayı ve ağrıyı, ayrıca myom ve endometrozis gelişimini azaltır. Ancak tedavinin kesilmesiyle bunlar tekrar büyüyebilir.
*Cerrahi
Myomlar ağrıya neden olursa rahimi besleyen damarların özel yöntemlerle kanlanmasının durdurulması yöntemi önerilebilir. Endometriozis tedavisinde laparoskopi önerilebilir. Rahim dışında büyüyen ancak rahimin iç tabakasından köken alan doku bölgeleri laparoskopi veya ameliyat ile yok edilebilir.
Şiddetli olgularda rahim alınabilir, bu tedavide son seçenektir.
*B1 vitamin ve magnezyum takviyesi
*Akapunktur
*Egzersiz
Aerobik,bisiklet,yürüyüş,yüzme gibi egzersizler ağrıyı kesen kimyasalların üretimine neden olur.
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