Ağrıyı unutun: Evde kolayca uygulayabileceğiniz boğaz rahatlatıcı tüyolar

Evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde boğaz ağrınızı hafifletebilir, rahat bir nefes alabilir ve gündelik hayatınıza hızla dönebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ

Boğaz ağrısı; soğuk algınlığı, grip, farenjit, larenjit, mononükleoz, koronavirüs, Strep A gibi viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, bademcik iltihabı, reflü, alerjiler, sigara kullanımı ile kuru, kirli ve nemsiz hava gibi çevresel etkenlerden kaynaklanabilir.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

Boğaz ağrısına en sık neden olan bakteriyel etkenlerden biri, “Streptococcus pyogenes” adlı Grup A streptokok bakterisidir. Bu bakteri genellikle kriptik tonsilit (bademcik iltihabı) şeklinde kendini gösterir.

ALERJİLER

Evcil hayvan tüyleri, polen, toz veya küf gibi alerjenlere maruz kalmak boğazın tahriş olmasına neden olabilir. Özellikle geniz akıntısı alerjilere eşlik ettiğinde boğazda iltihap ve ağrı artabilir.

HAVADAKİ KURULUK

Ortamın nemsiz olması boğazın kurumasına ve kaşınmasına yol açar. Burun tıkanıklığı sebebiyle ağızdan nefes almak da boğazda kuruluk ve ağrıyı artırabilir.

TAHRİŞ EDİCİ MADDELER

Hava kirliliği, sigara dumanı, kimyasal buharlar, alkol, baharatlı veya ekşi yiyecekler boğazı tahriş ederek kronik ağrıya neden olabilir.

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ (GERD) Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan reflü, boğazda yanma, ağrı ve tahrişe yol açabilir. HIV ENFEKSİYONU HIV enfeksiyonu, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle boğaz ağrısına sebep olabilir. Ayrıca HIV pozitif bireylerde oral pamukçuk veya sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu gibi durumlar da tekrarlayan boğaz ağrısına yol açabilir. TÜMÖRLER Boğaz, dil veya gırtlak bölgesindeki kanserli tümörler boğaz ağrısına neden olabilir. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boyunda şişlik ve balgamda kan görülmesi gibi belirtiler tümörlere eşlik edebilir. YARALANMALAR Boyun bölgesine alınan darbeler veya kesikler boğazda ağrıya neden olabilir. Nadir durumlarda apse veya epiglotit (gırtlak kapağının iltihabı) da boğaz ağrısına yol açabilir. BOĞAZ AĞRISINA NEDEN OLAN VİRAL ENFEKSİYONLAR - Soğuk algınlığı (nezle) - Grip - Mononükleoz (EBV virüsü) - CMV enfeksiyonu - Suçiçeği - Kızamık - Koronavirüs (Covid-19) - Krup hastalığı (özellikle çocuklarda görülür)

BOĞAZ AĞRISININ BELİRTİLERİ - Boğazda ağrı, yanma veya kaşıntı hissi - Yutkunma ve konuşmayla artan ağrı - Yutmada güçlük - Boyun veya çene altında şişmiş bezeler - Bademciklerin şişmesi ve beyaz leke oluşumu - Boğuk ses - Ateş, öksürük, burun akıntısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi ek semptomlar Boğaz ağrısı genellikle viral enfeksiyonlarda 5–7 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak iki haftadan uzun süren boğaz ağrısı durumlarında bir doktora başvurmak gerekir. Aşağıdaki belirtiler varsa acilen tıbbi yardım alınmalıdır: - Nefes alma veya yutma güçlüğü - Şiddetli boğaz ağrısı - Aşırı salya akması - Seste boğuklaşma veya tiz nefes sesi EVDE UYGULANABİLECEK DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ BİTKİ ÇAYLARI Nane, zencefil, papatya, ekinezya, ıhlamur ve hatmi çayı boğaz ağrısını hafifletir. Özellikle papatya antiinflamatuar etkisiyle rahatlatıcıdır; nane ise antibakteriyel özellikleriyle boğazı ferahlatır. BOL SIVI TÜKETİN Su içmek mukus zarlarını nemli tutar, kuruluğu önler ve iyileşmeyi hızlandırır.

TUZLU SU VEYA KARBONATLI SU GARGARASI Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz ekleyip günde birkaç kez gargara yapmak, iltihabı azaltır ve bakterileri temizler. Aynı şekilde karbonatlı su da etkili olabilir. LİMON, BAL VE SU KARIŞIMI Bal, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle boğazı yumuşatır. Ilık suya limon ve bal eklenerek içilebilir. BOĞAZ PASTİLİ KULLANIN Pastiller tükürük üretimini artırarak boğazın nemli kalmasına yardımcı olur. Ancak küçük çocuklarda yutma riski bulunduğundan yetişkinlerde tercih edilmelidir. ELMA SİRKESİ Antibakteriyel özelliğiyle bilinen elma sirkesi, boğazdaki bakterileri azaltabilir. 1 yemek kaşığı elma sirkesi 1 bardak ılık suyla karıştırılıp bal ile tatlandırılabilir. ÇEMEN OTU ÇAYI İçeriğindeki fenolik asit ve flavonoidler sayesinde iltihap ve ağrıyı hafifletir, mukusu temizlemeye yardımcı olur. MEYAN KÖKÜ Doğal bir antiviral olan meyan kökü, boğaz ağrısını yatıştırır ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. TAVUK SUYU ÇORBASI Tavuk suyu çorbası hem besleyici hem de psikolojik olarak rahatlatıcıdır. Boğazı yumuşatır ve iyileşme sürecini destekler. BUHAR VE NEM BANYOSU Sıcak duş almak veya buhar solumak boğazın nemlenmesine yardımcı olur. İsterseniz birkaç damla okaliptüs veya nane yağı ekleyerek nefes açıcı etki sağlayabilirsiniz.