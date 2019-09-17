Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,70 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalışla 153,30 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,50 yükseldi.

Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 1,56, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,72 azalış, balıkçılıkta ise yüzde 0,82 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,33, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,60 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6,04, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,70, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,18 artarken, çeltik yüzde 5,17, üzüm yüzde 8,09 ve yağlı meyveler yüzde 1,03 azaldı.

Ağustosta endekste kapsanan 86 maddeden 46'sının fiyatlarında artış, 35'inin fiyatlarında azalış oldu. 5 maddenin fiyatları ise değişmedi.