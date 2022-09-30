Ağustosta dış ticaret açığı rekor kırdı 0:00 / 0:00

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TÜİK ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat yüzde 13.1 artışla 21 milyar 337 milyon dolara, ithalat ise yüzde 40.4 artışla 32 milyar 531 milyon dolara çıktı.

Böylece ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159.9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara ulaşarak aylık bazda rekor kırdı.

Böylece yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 18.2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40.7'lik yükselişle 239 milyar 43 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146.3 artarak 73 milyar 435 milyon dolara çıktı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI DÜŞTÜ

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 82.5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69.3'e geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ağustos 2022:

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 483 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 949 milyon dolar ile Rusya takip etti.

İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya'dan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.