Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!

İstanbul Şişli'de olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi (39), saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı.

ARKADAŞI MERAK EDİP EVE GİTTİ DHA'daki habere göre Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi’den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi’nin evine gitti.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi’yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

GÖĞSÜNDE MEYVE BIÇAĞI Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi’nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.