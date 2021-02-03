Türk sinemasının son dönemdeki en çarpıcı yapımları arasında yer alan Ahlat Ağacı filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor...
AHLAT AĞACI FİLM KONUSU
Üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol),işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşmeler yaşar.
Ahlat Ağacı filmi, dünyadaki ilk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali yarışma bölümünde yaptı.
AHLAT AĞACI FİLMİ OYUNCULARI
Doğu Demirkol
Murat Cemcir
Bennu Yıldırımlar
Hazar Ergüçlü
Serkan Keskin
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Akın Aksu
Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan, Alexandre Mallet-Guy
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