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Ahlat Ağacı filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Ahlat Ağacı oyuncuları kimler?

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın büyük yankı uyandıran filmi Ahlat Ağacı, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki Ahlat Ağacı filmi konusu nedir ve nerede çekildi? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmin oyuncu kadrosu...

Ahlat Ağacı filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Ahlat Ağacı oyuncuları kimler?

Türk sinemasının son dönemdeki en çarpıcı yapımları arasında yer alan Ahlat Ağacı filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor...

AHLAT AĞACI FİLM KONUSU

Üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol),işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşmeler yaşar.

Ahlat Ağacı filmi, dünyadaki ilk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali yarışma bölümünde yaptı.

AHLAT AĞACI FİLMİ OYUNCULARI

Doğu Demirkol
Murat Cemcir
Bennu Yıldırımlar
Hazar Ergüçlü
Serkan Keskin

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Akın Aksu
Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan, Alexandre Mallet-Guy

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