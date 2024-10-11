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        Haberler Gündem Güncel Ahlatlı özel bireyler İstanbul'u gezdi | Son dakika haberleri

        Ahlatlı özel bireyler aileleri ile birlikte İstanbul'u gezdi

        Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen proje çerçevesinde ilçedeki özel bireyler ve aileleri, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezip, vapurla Boğaz turu yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:28
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        Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında ilçedeki engelliler ve aileleri, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

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        "Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme Projesi" ile Ahlat ilçesinden İstanbul'a gelen engelliler ve aileleri, gezi kapsamında Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Akvaryum ziyaretlerinin ardından vapurla İstanbul gezisi yaptı.

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        Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme' projesi kapsamında İstanbul gezisi yaptık. Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 30 engelli ve aileleri ile birlikte Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Akvaryum ve çok güzel bir vapur gezisiyle muhteşem bir anı biriktirdik. Bu konuda bizlere destek olan Ahlat Kaymakamımız Batuhan Bingöl'e, Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibine, İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan AHLAT-İSDER Başkanı Adnan Ayber'e, yönetim kuruluna ve bütün ekibine engelli aileleri adına çok teşekkür ederim' dedi.

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        Geziye katılan engelliler ve aileleri de, güzel bir İstanbul gezisiyle hem tarihi ve turistik mekanları gezdiklerini hem de kaynaşma fırsatı bulduklarını belirterek, bu olanağı kendilerine sağlayanlara teşekkür ettiler.

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