Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Tuzla maçında Ahmet Çalık’a görev veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncusunun mücadelesinden memnun kaldı. Donk’un yanında hatasız oynayan 25 yaşındaki savunmacı, Göztepe maçında da ilk 11’e göz kırptı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında yaptığı büyük hatayla penaltıya sebebiyet veren Marcao, hafif sakatlığı nedeniyle Tuzla maçının kadrosuna alınmamıştı. Sezon başından beri iyi performans gösteremeyen Marcao’nun yerine Göztepe önünde Ahmet Çalık’ın forma giymesi bekleniyor.
PAYLAŞIMLAR ASLAN'I HIRSLANDIRDI
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Galatasaray’ı mağlup ettikten sonra Tuzlaspor cephesinin sosyal medyadan yaptığı alaycı paylaşımlar, rövanş maçını gerdi. İkinci maça daha hırslı çıkan Aslan, rabini farklı geçip tur atlamasını bildi.
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