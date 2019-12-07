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HaberlerGündemAhmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi'yle ilgili açıklamada bulundu

Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair" mesajıyla paylaştığı açıklamasında "7000 öğrenciyi mağdur etme pahasına sergilenen bu öfkeye neyin sebep olduğunu, kimin nereye savrulduğunu kamu kaynaklarının hangi amaçlarla nasıl kullanıldığını, ekonomik servet oluşturma bakımından kimlerin nasıl statü değiştirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı.

 

"EĞİTİM DIŞINDA KULLANILAMAZ"

Söz konusu arazinin üniversiteye tahsis edilmesi ile devredilmesi arasında tek farkın zaten rayicin altında belirlenen bir yıllık kira bedelinden ibaret olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, "Devir işlemi tahsis bedellerinden kaçınmak ya da kamu arazisini mülk edinmek için değil, Danıştay'ın tahsis işlemini iptal etmesinden sonra yukarıda zikredilen yasaya uygun bir şekilde zorunlu olarak yapılmıştır. Devri yapılan arazinin eğitim dışında kullanılması zaten mümkün değildir ve üniversite amacının dışına çıkmamıştır" dedi.

"MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN"

Davutoğlu açıklamasında bir çağrıda bulunarak, "Halk Bankası konusunda açılan tartışmayı anlamlı buluyorum. Bugün milat olmalıdır. Çağrım açıktır. Madem ki bu ülkeye hizmetten gayrı hiçbir hedef gütmemiş ve bütün bir ömrünü buna adamış bir başbakana 'dolandırıcılık' iftirasında bulunulmuştur, o zan şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarına bağlı olduğu bakanlar ve özeleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımları ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi bu kişilerin siyasete girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'de gerekli komisyonlar oluşturulmalı" ifadelerine yer verdi.

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