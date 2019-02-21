Ahmet Erdem Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Orta vadede enerji sektöründe Türkiye için riskler ve fırsatlar neler? Shell yatırımlara devam edecek mi? Mevcut yatırımlarınız neler?

Ahmet Erdem: Akaryakıt ve madeni yağ piyasası geçen sene iyi büyüdü; yaklaşık yüzde 3 civarında büyüdü sektör. LPG'de yüzde 1 civarında bir küçülme var. Son 4-5 seneye bakarsak akaryakıt sektörü büyüyor Türkiye'de ve büyümeye de devam edecek.

Madeni yağda Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirdik, hem pazar lideriyiz hem de Türkiye'den 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve tabiki fabrikamızı yeniliyoruz.

Doğalgazda varız ama çok bir verimlilik elde edemedik.

Havacılıkta çok güzel bir seneydi özellikle Turizm'in de hareketlenmesiyle Havacılıktaki satışlarımız iyiydi, birkaç tane de işbirliğimiz oldu. Petrokimya'da da birçok şirkete ürün tedarik ettik. İşlerimizin de verimliliğini artırmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz.

Petrol-Doğalgaz arama ve üretim faaliyetleriniz ne aşamaya geldi?

Ahmet Erdem: Batı Karadeniz'de bir arama çalışmamız oldu Türkiye Petrolleri ile ortak; zor bir coğrafyada başarılı bir kuyu çalışması oldu, şimdi onun verileri değerlendiriliyor. Çıkacak sonuçlara göre gereken çalışmaları yapacağız..Komşu Bulgaristan'da devam eden bir çalışma var oradaki veriler de önemli; bunlar maliyeti yüksek çalışmalar dolayısıyla kararı doğru vermek lazım. Bunlar tabi ülkemizin yeni enerji stratejisi ile de paralel, kendi hidrokarbonuınu bulması için..

Enerjide de yeni trendler hayata geçiriliyor mesela Otomotiv sektöründe elektrikli ve hidrojenli kaynaklar kullanılmaya başlanıyor..Otomotiv markaları da bunlara göre pazarlar seçiyorlar (pazar değiştiren bir Honda örneği var)Türkiye bu pazarda nasıl daha rekabetçi olabilir? Yeni trendlere nasıl uyum sağlıyoruz?

Ahmet Erdem: Bütün Dünya'da bir enerji dönüşümü başlamış durumda; Globalde bakarsak Shell hidrojende baya yol katetti ve şimdi Almanya'da 200-300 istasyon yapıyorlar. Tabi bu dönüşüm her ülke için aynı hızda olmuyor, tabi altyapı imkanları önemli fakat hızlı veya yavaş bu dönüşüm oluyor..Globalde 2 milyar Dolar civarında bu yeni trendlere Shell yatırım yapıyor. Türkiye'de şu anda yeteri kadar bu altyapıyı gerektirecek bir araç parkı yok, bu taleple beraber büyüyebilecek bir sektör..

Sektör temsilcileri birçok konuda sıkıntıları olduğunu söylüyor; işte kur hareketleri, faizlerin yüksek seyretmesi ve kredi kartı komisyonları gibi..Sektörün belli başlı sıkıntıları neler? Sizden dinleyelim..

Ahmet Erdem: İstasyonların işletilmesinin maliyeti yüksek tabi; işletme sermayesi de yüksek bir sektördeyiz aynı zamanda; personel giderleri, finansman giderleri tabi bunlar ülke şartları ve enflasyonla beraber hızla artıyor..Finansman tarafına bakarsak yüksekti şimdi biraz daha aşağılara geliyor, satışların birçoğu kredi kartıyla ve bayi tarafındaki kar marjında düşüş oluyor. Dolayısıyla sektörde maliyet artışını karşılayamama durumu var.

Tabi hassas bir dönemden geçiliyor, sektör elinden geleni yapıyor ama sektörde bir sıkışma evet var.

Sosyal Sorumluluk Projeniz var pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz Kadınlara İstihdam..Nasıl bir proje bize anlatır mısınız?

Ahmet Erdem: Ülkemizde kadın istihdamının artırılması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz 100'üncü yılımızı doldurana kadar yani 5 sene içerisinde her sene bin tane kadını satış noktalarımızda istihdam etmek istiyoruz. İşkur ile işbirliği içindeyiz.