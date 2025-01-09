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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Ahmet Güneştekin’den yeni sergi: Kayıp Alfabe

        Ahmet Güneştekin’den yeni sergi: Kayıp Alfabe

        Küratörlüğünü Christoph Tannert'in üstlendiği usta sanatçı Ahmet Güneştekin'in Kayıp Alfabe adlı sergisi 17 Ocak–20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:44
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        Ahmet Güneştekin'den yeni sergi: Kayıp Alfabe
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        Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe adlı sergisi 17 Ocak – 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sanat dünyasına sunduğu sergi, sanatçının toplumsal süreklilikleri ve kırılmaları izleyerek geçmiş olaylara dair kavrayışını güncel meselelerle ilişkilendirdiği çalışmalarına odaklanıyor.

        Ahmet Güneştekin
        Ahmet Güneştekin

        İBB Miras’ın tarihi Feshane’nin kapsamlı restorasyonuyla İstanbul’un kültür platformlarından birine dönüştürdüğü mekânda, İBB Kültür’ün katkılarıyla açılacak serginin küratörlüğünü Christoph Tannert üstleniyor. Sergi, Güneştekin’in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor.

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        Kayıp Alfabe sergisinde, ortak noktası, coğrafyası karışmış, coğrafyasını değiştirmeye mecbur edilmiş insanların belleklerini yoğunlaşarak üstlerinde taşıyan nesnelerden oluşan enstalasyonlar; izleyiciyi kişisel ve toplumsal geçmişin acı verici yüzleşmeleriyle buluşturan hafıza çalışmaları ve tarihsel anlatının referans alanını genişleten mikro-ritmik yapılarla kurgulanmış video ve ses çalışmaları yer alacak.

        Sanatçının, ayrıca buluntu nesnelerin mikro unsurlarına müdahale ederek öznel bir karşılaşmaya dönüştürdüğü boyutlu eserleri; taş ve metal oluşumlarla çalıştığı heykelsel alana özgü yapıtları; mitosları yorumlayıcı bir strateji olarak kullandığı tuvalleri; seramik işleri taş formlarla böldüğü heykeller ve dokunsal yaratım algısına işaret eden bir kültür materyali olarak kırkyama tekniğiyle ürettiği işleri sergilenecek.

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        #Ahmet Güneştekin
        #Artİstanbul Feshane
        #Kayıp Rıhtım
        #sergi
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