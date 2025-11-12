Ahmet Kaya, 'Kardeş Türküler' ile sahnede

Ahmet Kaya'nın toplumun her kesimini kucaklayan duruşu ile 'Kardeş Türküler'in, farklılıklarımızla bir arada yaşama anlayışını buluşturacak konserlerde ağırlıklı olarak 'insan öykülerini' yansıtan şarkılar yer alacak. Ahmet Kaya'nın kültürel sınırları aşma cesareti, farklı müzikal gelenekleri harmanlarken yarattığı özgün ses, 'Kardeş Türküler'in coğrafyanın farklı seslerine ve dillerine yer veren kültürel çoğulcu anlayışını yansıtacak konserlerde özel sürprizler de olacak.

'Kardeş Türküler', Ahmet Kaya'nın müziğindeki çok katmanlı birikime dikkat çekerken, "Onun eserlerinde Malatya/Elazığ bölgesinin ince saz geleneğinden Azerbaycan müziğine, Abdal müziğine, Kürt dengbêj geleneğinden arabesk, alaturka ve rock'a kadar çok çeşitli müzikal öğe bir arada görülür. Biz de bu zenginliği, kültürel çoğulcu anlayışla şekillendirdiğimiz çok sesli yapımızla kucaklayacağız. Onun şarkılarındaki farklı kültürel öğeleri vurgulayarak, bazen geleneksel enstrümanlarla, bazen özgün düzenlemelerle yeniden yorumlayacağız. Amacımız, onun yarattığı o müzikal köprüyü daha da görünür kılmak ve şarkıları daima barışla, kardeşlikle buluşturmak" diyor.