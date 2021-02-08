Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.

TFF'DEN MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisinde uzun yıllar görev yapan, Türk futboluna ve milli takımlara bir çok oyuncunun kazanılmasında büyük katkı sağlayan teknik direktör Ahmet Keskinkılıç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Keskinkılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.