Ahmet Korulsan hayatını kaybetti! Ahmet Korulsan kimdir?

Eski gazeteci Ahmet Korulsan hayatını kaybetti. Gazeteci Hasan Cemal'in Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu 1980'li yıllardan beri Cumhuriyet'in yazı işlerinde yer alan Korulsan, daha sonra koordinatör oldu. Peki Ahmet Korulsan kimdir?

AHMET KORULSAN KİMDİR?

Ahmet Korulsan’nın Ocak 1943'de Kütahya'da doğduğu billiniyor. Gazeteci Ahmet Korulsan, İzmir Saint Joseph’ten sonra 1958 yılında Galatasaray Lisesi'ne geçti, buradan mezun oldu. İstanbul İktisat Fakültesi’nde okurken üçüncü sınıfta başladığı gazeteciliği, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde çalıştıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.