Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, dört yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Kural ile Çelik yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in evlenmesi beklenirken ayrılmaları sürpriz oldu.

İlişkilerinin başlarında birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, bu yöndeki "Neden?" sorularına "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" açıklamasını yapmışlardı. Kural ile Çelik, daha sonra birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlamışlardı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 2021'de Bodrum tatillerinde Habertürk tarafından böyle görüntülenmişti.