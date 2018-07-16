Sürpriz bir şekilde başlayan Sıla ve Ahmet Kural aşkı 2017 senesine damga vurmuştu. Evlenecekleri konuşulan ikilinin ilişkileri Ocak ayında bitti.

İkilinin ayrılık nedeni ile pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri de Ahmet Kural'ın Sıla'ya tokat attığı söylentisiydi.

6 aydır ayrı olan ikiliden Ahmet Kural'dan sürpriz bir hamle geldi. Oyuncu Sıla'yı Instagram'dan takip etmeye başladı. Kural'ın bu hamlesi 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.