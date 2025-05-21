Ahmet Mekin, taburcu oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşüp kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, tedavisinin ardından taburcu edildi
Türk sinemasının usta isimlerinden 93 yaşındaki Ahmet Mekin, 1980'den beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı.
Ahmet Mekin, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Yere düşen Ahmet Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mekin, ameliyat edildi.
Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Ahmet Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi.