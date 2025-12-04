Habertürk
        Ahsen Eroğlu'dan estetik açıklaması: Bıçak sırtı bir konu

        Ahsen Eroğlu'dan estetik açıklaması

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'de 'Çiğdem' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, meslektaşlarının estetik yaptırması hakkında konuştu; "Bu çok bıçak sırtı bir konu. Ben yaptırmadım, büyük konuşmayayım ama pek ilgim yok"

        Giriş: 04.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:10
        "Benim ilgim yok"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ahsen Eroğlu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Oyuncu olmadan önce makyaj yapmadığını söyleyen Ahsen Eroğlu; "Ben oyuncu olduktan sonra makyaj yapmaya başladım. Normalde hiç yapmazdım. Çok makyaj yapan bir insan haline döndüm" diye konuştu.

        Meslektaşlarının estetik yaptırması hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Ahsen Eroğlu; "Herkesin kendi düşüncesi. Her kadın kendine ne yakıştırıyorsa yapabilir. Bununla ilgili bir eleştirim yok. Bu çok bıçak sırtı bir konu. Yaptıran arkadaşlarım var ben yaptırmadım. Büyük konuşmayayım ama pek ilgim yok" ifadelerini kullandı.

        #ahsen eroğlu
        #Estetik
