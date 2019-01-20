Ahu Yağtu tam not aldı

Giriş: 20.01.2019 - 10:48 | Güncelleme:  

Kadrosunda Cansel Elçin, Serhan Onat, Zeynep Tuğçe Bayat ve Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı ‘Closer’ tiyatro oyunu önceki akşam seyirciyle buluştu. Oyuncular, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı

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    Pelin Akil’in hamilelik nedeniyle oyundan ayrılması üzerine Ahu Yağtu, 'Closer' oyununun kadrosuna sonradan dahil olmuştu. 

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    "BANA ÇOK DESTEK OLDULAR"

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ilk kez tiyatroda seyirciyle buluşan Yağtu, “Sonradan bir ekibe katılmak zor olur diye düşünüyordum ama arkadaşlarım, 'Yeni biri geldi, nasıl olacak?' diye davranmadılar. Her seferinde ilk kez oynuyorlarmış gibilerdi. Çok destek oldular bana” şeklinde konuştu.

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    "SAHNEYE ÇOK YAKIŞIYOR"

    Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ise rol arkadaşı Ahu Yağtu için, “Sahneye çok yakışıyor. İlk gördüğümde neden tiyatroya daha önce başlamadığını sorguladım" dedi.

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    "KARAKTERE ÇOK YAKIŞTI"

    Serhan Onat, "Ahu kısa sürede bize adapte oldu. Ezberi de iyiymiş, çok özverili çalışıyor" derken, Cansel Elçin ise "Ahu karaktere de tiyatroya da çok yakıştı" sözleriyle Ahu Yağtu’ya övgüler yağdırdı.

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