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"BANA ÇOK DESTEK OLDULAR"

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ilk kez tiyatroda seyirciyle buluşan Yağtu, “Sonradan bir ekibe katılmak zor olur diye düşünüyordum ama arkadaşlarım, 'Yeni biri geldi, nasıl olacak?' diye davranmadılar. Her seferinde ilk kez oynuyorlarmış gibilerdi. Çok destek oldular bana” şeklinde konuştu.