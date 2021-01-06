Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünde başarılı isimlerin olduğu 2017 çıkışlı komedi filmi Aile Arasında hakkında merak edilenler haberimizde...

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.