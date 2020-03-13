Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Global bir salgın halini alan yeni tip koronavirüs vakalarının dünya çapında görülmesinin ardından Türkiye kamuoyunda 'okullar tatil olacak mı?' sorusu cevabını buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi, dünyada ülke çapında okulların çok uzun süre tatil edilmesi sözkonusu olduğu dönemde elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz, çocuklarımız bu durumla karşılaşacaktır. Tüm ana sınıf ve kreşler için aynı şey sözkonusu." şeklinde konuşmuştu.

#mansethaberresim##

2612219