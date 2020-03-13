Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs önlemleri toplantısının ardından Sözcü İbrahim Kalın, okulların 1 hafta süreyle tatil edileceğini açıkladı. Öğrencilerin tatil süresi ve uzaktan eğitimle ilgili olarak kameralar karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimle ilgili olarak alınan önlemlerin detaylarını aktardı.

Bakan Selçuk'un konuşmalarında şu ayrıntılar dikkat çekti:

EĞİTİM BİLİŞİM ALANINDA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. 16-30 Mart arasındaki tatil sürecinde ilk haftayı istirahat ederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

"SÜREÇ BİTTİĞİNDE YÜZDE YÜZ TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir. TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz.

23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

TELEVİZYON VE İNTERNET ORTAMINDAN TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz.Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

ELAZIĞ'DA UYGULANAN MODELİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMATİĞİ

Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

VELİLER EBA.GOV.TR'DEN TÜM AYRINTILARI TAKİP EDEBİLECEK

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

ÖĞRENCİLERİMİZE TELEVİZYON VE İNTERNET TERCİHİ SUNULDU

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır.

HER ZAMAN VE HER YERDEN ÜCRETSİZ İNTERNET ERİŞİMİ

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı.

"ÇOCUKLARIMIZ 1 HAFTAYI TATİL YAPARAK GEÇİRSİNLER"

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Uzun süreli tatiller de sözkonusuydu. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki ilk 1 haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları, hobileriyle vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocuk edebiyatı okumaları bizim için çok önemlidir.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZ DURUM İÇİN SENARYOLARIMIZ HAZIR"

23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır.

"TÜM ANA SINIF VE KREŞLER İÇİN DE AYNI ŞEY SÖZKONUSU"

Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi, dünyada ülke çapında okulların çok uzun süre tatil edilmesi sözkonusu olduğu dönemde elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz, çocuklarımız bu durumla karşılaşacaktır. Tüm ana sınıf ve kreşler için aynı şey sözkonusu.

KÜRESEL HASTALIĞIN KONTROL EDİLMESİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ

Tüm dünyada olduğu gibi bu tür tatillerde anne ve babalarımız için benzer durum sözkonusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin hassasiyeti, çocuklarımızın sağlığı için bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

"ZAMAN İÇERİSİNDE GEREK GÖRÜLDÜĞÜNDE YENİ AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN TATİLDE OKULDA KALMALARINI İSTEMİYORUZ"

Yeni koronavirüs tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma, tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife.Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

"SINIF SEVİYELERİNE GÖRE BELİRLİ PROGRAMLAR HAZIRLANDI"

Mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden. Öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre bu çizelge doğrultusunda izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu mevcut kanallar içine sıkıştırılmış bir ders değil. Sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde.

"UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN AYRINTILARINI PAYLAŞACAĞIZ"

Uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtı için söylüyorum. İlkokul öğrencilerimiz televizyon kanallarından, eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var. Video kütüphanelerden seçilmiş videolar var. Yarım veya tam gün içinde izlenebilecek videolar var. Ortaokul ve liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyeceklerini, televizyon kanalları, internet, mobil cihazlarıyla ilgili bu bilgiler var. Ona göre listeler var. Ayrıntısını paylaşacağız.

"ÖNCEDEN BELİRLENDİĞİ İÇİN SINAVLAR İPTAL EDİLMEYECEK"

Ödevimizi gayet iyi çalıştık. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alındı. Pazar günü öğretmenlerimiz için ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav var. Bizim tedbirlerimiz Pazartesi başladığı için, önceden belirlendiği için bir iptal sözkonusu değil. Bu sınavlar yapılacak.