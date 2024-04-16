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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek Nisan ödemeleri ayı yattı mı, Mayıs'ta ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir ve kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek Mayıs ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında ödemeler devam ediyor. Hane içerisindeki gelir durumuna göre ödeme alan aileler Mayıs ayı için ne zaman ödeme yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:07
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        Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında hanelere 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Nisan ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Şimdi gözler Mayıs ayına döndü. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, merak edilenler...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yattığını bildirdi. Bu ay, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ödemeler erken bir tarihe çekildi.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Şu anda konuyla ilgili bir tarih açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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