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        Haberler Gündem AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. 12 ay boyunca 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen Aile Destek Programının Ağustos ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Ağustos Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. İşte 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:43
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Sosyal yardım parasına ilişkin olarak "2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?" araştırmaları hız kazandı. Aile Destek ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden ya da SMS yoluyla gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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        AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

        Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

        Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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