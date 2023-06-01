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Aile Destek Programı Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek ödemeleri 12 ay düzenli ve süreli olarak ödeniyor. Vatandaşlar Aile Destek Programı ödemesi sorgulamalarını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişki detaylar...

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  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Aile Destek Programı ödeme tarihleri, Haziran ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılan Aile Destek Programı ödemeleri her ay 850 ile 1250 TL arasında gerçekleştiriliyor. 12 ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödeme sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Haziran ayı aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemenin yapılacağı tarih açıklandığı zaman haberimize eklenecek.
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

    -Türk vatandaşı olmaması,

    -Mavi Kart sahibi olması

    -Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA 2023 | Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    -18 yaşından küçük olması,

    -Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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