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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri takvimi 2024: Kasım Aile Destek Ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

        Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı ne zaman hesaba yatacak?

        Aile Destek Ödemeleri için gözler Kasım ayına döndü. Yıl sonuna kadar uzatılan program dahilinde ailelere 850 ile 1.250 TL arasında yapılan ödemeye ek olarak çocuk desteği de veriliyor. Peki, Aile Destek Programı Kasım ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:46
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        Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda ödemeler yavaş yavaş tamamlanıyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen destek ödemelerinden yararlanan binlerce aile Kasım ayında ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Geçtiğimiz ay ödemeler ayın 10'unda hesaplara geçmişti. Peki, Aile Destek Ödemeleri Kasım ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırılıyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

        Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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