Aile Destek ödemelerinde sona yaklaşılıyor! Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, son tarih hangi gün?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak. 12 aylık ödeme süresinin ile son ödemesine 2024 Haziran ayıyla beraber gelinmiş oldu. Bu ayın ödemeleri de Temmuz ayında hesaplara geçecek ve böylelikle destek programı sona erecek.