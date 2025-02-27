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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile destek ödemesi bitti mi? Mart ayında Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı ve son durum nedir?

        Aile destek ödemesi bitti mi? 2025 Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum ne?

        Aile destek ödemesi, Türkiye'de hükümetin belirli sosyal yardım programları kapsamında, düşük gelirli veya zor durumda olan ailelere yapılan finansal yardımlardır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan Aile destek ödemesinde son durum merak ediliyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdi. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, uzatılacak mı? İşte 2025 Aile Destek ödemelerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:26
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        Aile destek ödemesinin bitip bitmediği sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar ödemesi yapılan Aile Destek Programı'nda ödemelerinin devam edip etmeyeceği araştırılmaya devam ediyor. Peki Aile destek ödemesi bitti mi? Mart ayında Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum ne?

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını açıklandı.

        AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

        Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

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        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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