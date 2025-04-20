Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum ne?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve ihtiyaç sahibi hanelere aylık nakdi destek sağlayan Aile Destek Programı, 12 aylık ödeme sürecinin ardından 2024 yılı sonunda tamamlandı. İlk olarak 2023'te sona ermesi planlanan ancak iki kez uzatılan programın 2025'te yeniden devreye girip girmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Binlerce hak sahibi, "Aile destek ödemeleri tamamen bitti mi?" ve "2025'te yeniden başlayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemesi son durum...
Dar gelirli ailelere sunulan Aile Destek Programı'nda sona gelindiği açıklanmıştı. İlk etapta Haziran 2023’te bitirilmesi öngörülen program, yapılan iki uzatma ile 2024’ün sonuna kadar devam etti. Son ödemelerini aralık ayında alan ihtiyaç sahipleri, şimdi gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek olası uzatma kararına çevirdi. Peki, 2025 yılında Aile Destek ödemeleri devam edecek mi? İşte Aile Destek Programı ödemelerinde son gelişmeler...
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADARDI?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.