Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi zam geldi mi ve ne kadar oldu? 2024 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, yatırıldı mı? İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanması sonrasında araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:57 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır." açıklamaları sonrasında memur ve emekli zammı da netlik kazandı. Asgari ücrete yapılan zam ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belitti. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.