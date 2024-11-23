12 aylık bir program olarak tasarlanan Aile Destek Programı, Haziran ayında tamamlanmıştı. Ancak destekten yararlanan binlerce aileye müjde verilmiş ve ödemelerin yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...