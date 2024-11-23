Kasım ayı hesaplara yatmıştı: Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?
2022 yılından beri dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Ödemelerinde sona geliniyor. Normalde Haziran ayında tamamlanan program yıl sonuna kadar uzatıldı ve Kasım ayı hesaplara yattı. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, son gelişmeler...
12 aylık bir program olarak tasarlanan Aile Destek Programı, Haziran ayında tamamlanmıştı. Ancak destekten yararlanan binlerce aileye müjde verilmiş ve ödemelerin yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.