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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Son 2 veri! 2025 OCAK SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Emekli maaş zammı hesaplama!

        Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Ocak 2025 SSK Bağkur Emekli maaş zammı hesaplama tablosu

        Emekli zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranıyla emekli maaş zammı netleşiyor. Yıl sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca SSK, Bağkurlular oluşan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen 2025 ocak zammı için gözler Aralık verisinin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, Ocak 2025 En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte emekli maaş zammı hesaplaması ve tahmini zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:50
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        Emekli maaş zammı için hesaplamalar başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselmişti. 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak emekli zammı 2025 oranı için ilk tahminler masada yerini aldı. 4 aylık veri kesinleşti, sırada son 2 enflasyon var. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI SORUSUNA YANIT

        "Malum yine yıl sonu ve herkesin gözü kulağı hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarındaki artışlarda ama biz biliyoruz ki esas mesele alım gücü efendim. Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?" sorusu üzerine de Erdoğan, amaçlarının vatandaşların, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmak olduğunu söyledi.

        Erdoğan, bunun da yolu enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmekten geçtiğine işaret ederek "İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız, enflasyonu düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak.

        Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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        2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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