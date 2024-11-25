CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI SORUSUNA YANIT

"Malum yine yıl sonu ve herkesin gözü kulağı hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarındaki artışlarda ama biz biliyoruz ki esas mesele alım gücü efendim. Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?" sorusu üzerine de Erdoğan, amaçlarının vatandaşların, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmak olduğunu söyledi.

Erdoğan, bunun da yolu enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmekten geçtiğine işaret ederek "İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız, enflasyonu düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.