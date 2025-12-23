Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Aile Dizimi terapisi nedir? Aile Dizimi terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Aile Dizimi terapisi nedir? Aile Dizimi terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Aile dizimi terapisi, özellikle son yıllarda öne çıkan tedaviler arasındadır. Bu terapi türü, kişinin aile sistemi içinde kuşaklar boyunca aktarılan duygusal bağları ve görünmeyen dinamikleri fark etmesini amaçlar. Bir tamamlayıcı terapi yaklaşımıdır. Peki aile dizimi terapisi nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl yapılır? Detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:26
        Aile Dizimi terapisi nedir?
        Kişilerin yaşadığı bazı duygusal zorlukların ve tekrarlayan yaşam problemlerinin yalnızca kişisel deneyimlerden değil daha çok aile geçmişinden kaynaklandığı düşünülür. Kuşaklar arası aktarılan travmalar, kayıplar ve bastırılmış duygular, fark edilmeden bugünkü ilişkileri ve davranışları etkileyebilir. Bu noktada devreye aile dizimi terapisi gelir. Kişinin aile sistemiyle olan bağlarını daha net görmesini ve bu bağlar üzerinden farkındalık kazanmasını hedefleyen bir yöntem olarak dikkat çeker. Peki aile dizimi terapisi nasıl yapılır?

        AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NEDİR?

        Aile dizimi terapisi nedir? Söz konusu terapi türü, Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen ve aile sistemine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan tamamlayıcı bir terapi yöntemidir. Bu yaklaşımda birey, yalnızca kendisiyle değil; ait olduğu aile sistemiyle birlikte ele alınır. Aile dizimi terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

        • Aile içindeki görünmeyen bağları ve dinamikleri ele alması,
        • Kuşaklar arası aktarılan duygusal yükleri fark etmeyi hedeflemesi,
        • Bireyin ailesiyle olan ilişkilerine farklı bir perspektiften bakmasını sağlaması,
        • Duygusal farkındalık ve içsel dengeyi desteklemesi,
        • Tamamlayıcı ve destekleyici bir yöntem olarak uygulanması.

        Aile dizimi terapisi, psikolojik tedavilerin alternatifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu terapi türü, farkındalık kazandırmayı amaçlayan bir çalışma olarak değerlendirilir.

        AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Aile dizimi terapisi nasıl yapılır? Söz konusu çalışmalar, bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Uygulama, yalnızca bu alanda eğitim almış bir uzman rehberliğinde gerçekleştirilmelidir. Aile dizimi terapisi sürecinde genel olarak şu adımlar izlenebilir;

        • Danışanın yaşadığı sorunların ve niyetinin belirlenmesi,
        • Aile sistemiyle ilgili temel bilgilerin paylaşılması,
        • Aile üyelerini temsil edecek kişi ya da sembollerin seçilmesi,
        • Temsilcilerin alanda konumlandırılması,
        • Aile içindeki duygusal dinamiklerin gözlemlenmesi,
        • Farkındalık ve denge sağlayacak müdahalelerin yapılması,
        • Sürecin danışanla birlikte değerlendirilmesi.

        Bu süreçte amaç, suçlama ya da yargılama değildir. Aile dizimi terapisi ile asıl amaç, mevcut bağların fark edilmesi ve kabul edilmesidir.

        AİLE DİZİMİ TERAPİSİ FAYDALARI

        Aile dizimi terapisi faydaları da genel olarak merak konusudur. Söz konusu terapi, kişinin duygusal dünyasında farkındalık kazanmasına ve içsel rahatlama yaşamasına katkı sağlayabilir. Ancak etkilerin kişiden kişiye değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır. Aile dizimi terapisinin öne çıkan faydaları şöyledir;

        • Aile ilişkilerine dair farkındalığın artması,
        • Tekrarlayan ilişki sorunlarının kökeninin anlaşılması,
        • Duygusal yüklerin hafiflemesi,
        • İçsel huzur ve rahatlama hissinin desteklenmesi,
        • Kendini ve ailesini daha iyi tanıma imkânı,
        • Kabul ve bağışlama duygularının güçlenmesi,

        Önemli Not: Bu faydalar, terapinin tamamlayıcı niteliği çerçevesinde değerlendirilmelidir.

        AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Aile dizimi terapisi, birçok noktada faydalanılabilecek bir terapi olabilir. Ancak özellikle bireyin yaşamında tekrar eden ve açıklamakta zorlandığı duygusal sorunlar söz konusu olduğunda tercih edilebilir. Sonuç olarak bu çalışmalar, aile geçmişiyle bağ kurmak isteyen kişiler için destekleyici bir yöntemdir. Aile dizimi terapisinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;

        • Tekrarlayan ilişki ve evlilik problemleri,
        • Aile içi çatışmalar ve iletişim sorunları,
        • Nedeni anlaşılamayan duygusal huzursuzluklar,
        • Kayıp, yas ve ayrılık süreçleri,
        • Kendini tanıma ve kişisel farkındalık isteği.

        Aile dizimi terapisi sayesinde kişi, ailesiyle olan bağlarını daha bilinçli şekilde ele alabilir. Bu da kişinin yaşamına daha dengeli ve farkındalıkla devam etmesine katkı sağlar.

        AİLE DİZİMİ TERAPİSİ UYGULAMA TÜRLERİ

        Aile dizimi terapisi iki türde uygulanır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

        1-Grup Seansları

        • Grup seansları, birden fazla katılımcının yer aldığı ve aile dizimi sürecinin temsilciler aracılığıyla yürütüldüğü çalışmalardır.
        • Aile üyeleri veya yaşamda etkili olan kişiler, grup içinden seçilen temsilcilerle sembolik olarak yerleştirilir.
        • Ortaya çıkan düzen, aile içindeki ilişkilerin ve duygusal bağların somut şekilde gözlemlenmesini sağlar.
        • Yapılan gözlemler, yaşanan sorunların kaynağını anlamaya ve olası çözüm yollarını keşfetmeye yardımcı olur.

        2-Bireysel Seanslar

        • Bireysel seanslar ise tamamen kişiye özel bir ortamda gerçekleştirilen aile dizimi uygulamalarıdır.
        • Bu süreçte bireyin yaşadığı sorunlar, duygusal yükler ve bilinçdışı kalıplar detaylı şekilde ele alınır.
        • Geçmiş kuşaklardan aktarılan etkiler dikkatle incelenirken, terapist temsilciler ya da simgesel araçlar kullanarak ilişkileri görünür hale getirir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
