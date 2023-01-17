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Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

Uzun bir süredir merakla beklenen Aile dizisi için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı diziden ilk kareler yayınlandı. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmenine dair tüm bilgiler...

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  • Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

    Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. İşte, merakla beklenen dizi ile ilgili bilgiler...
  • Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

    AİLE DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getirmeye hazırlanıyor.
  • Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

    AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

    Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
  • Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

    Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı.

    Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen ‘Aile’ yakında Show TV’de…

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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