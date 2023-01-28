Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getirdiği SHOW TV dizisi seyirci ile bulaşacak. Aile dizisinden ilk tanıtım kareleri geçtiğimiz günlerde ekranlarda yayınlandı. Peki, Aile dizisi ne zaman yayınlacak, tarihi belli oldu mu?