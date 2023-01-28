Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

Çok yakında SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi usta isimler yer alıyor. İşte, merakla beklenen aile dizisinin konusu ve tarihiyle ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

    Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getirdiği SHOW TV dizisi seyirci ile bulaşacak. Aile dizisinden ilk tanıtım kareleri geçtiğimiz günlerde ekranlarda yayınlandı. Peki, Aile dizisi ne zaman yayınlacak, tarihi belli oldu mu?
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

    AİLE DİZİSİ YÖNETMEN VE SENARİSTİ

    Dizinin özgün senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor ve Ahmet Katıksız yönetiyor. 

     
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

    AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

    Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi yıldız isimler yer alıyor.

     
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

    AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

     
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

    AİLE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Çekimleri hızla devam eden diziden ilk kareler seyirci ile paylaşıldı. Özgün hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile 'Aile' dizisi çok yakında SHOW TV ekranlarında yer alacak.

     
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?
  • Aile dizisi konusu nedir ve kadrosunda kimler var? Aile dizisi ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.