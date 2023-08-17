Aile dizisinin çekim tarihi belli oldu! İşte sevilen dizinin yayın tarihi!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Aile'nin yeni sezonuyla ilgili beklenen tarih duyuruldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinin sete çıkacağı tarih izleyiciye müjdelendi.
Yayınladığı günden beri adından sıkça söz ettiren Aile dizisi Haziran ayında nefes kesici bir sezon finali ile yayın hayatına yaz arası vermişti. Sevilen dizinin sete çıkacağı tarih netlik kazandı. İşte Aile dizisinin 2. sezon tarihi...
AİLE DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu proje tahminlere göre Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.
AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI
Aile dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan Soykan)
Serenay Sarıkaya (Devin Akın)
Nur Sürer (Hülya Soykan)
Nejat İşler (Cihan Soykan)
Canan Ergüder (Leyla Soykan)
Ushan Çakır (Ati)
Levent Ülgen (İbo)
Emel Göksu (Seher)
Yüsra Geyik (Yağmur)
Mert Denizmen (Tolga)