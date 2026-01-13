Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları belli oldu mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirdiği 3 bin personel alımı sürecinde sona gelinirken, sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini koruyor. 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan binlerce kişi, yerleştirme sonuçlarına ilişkin Bakanlıktan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. İşte ayrıntılar...
KPSS puanı esas alınarak yapılacak 3 bin personel alımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ederken, sürece dair yapılacak duyuru kamuoyunda yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (ASHB) farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapacağı 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.