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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaşım desteği ne kadar, kaç TL'ye yükseldi, ne kadar oldu, şartları neler, nereye başvurulur?

        Ulaşım desteği miktarı yükseltildi! Ulaşım desteği ne kadar oldu?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağladığı ulaşım desteğinde artışa gitti. 2022 yılında hayata geçirilen uygulamada verile ödenek 1.250 TL idi. Peki, ulaşım desteği ne kadar oldu? İşte, 2024-2025 eğitim yılında geçerli olacak miktar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:32
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ulaşım desteğinde artışa gidildi. Bakanlıktan sosyal yardım alan hanelerde yaşayan öğrencilere verilen ödemeden bugüne kadar 100 bin öğrencinin yararlandığı bildirildi. Peki, ulaşım desteği ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin üst limit tutarının tek yön için 1.250 liradan, 1900 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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        ULAŞIM DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

        Başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerekiyor.

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