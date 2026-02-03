Habertürk
        Ailesi her yerde Sude Solak'ı arıyor

        Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Sude Solak'ı arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 01:03
        Ailesi her yerde Sude Solak'ı arıyor
        İHA'nın haberine göre; 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan bir daha haber alınamadı. Durumdan endişelenen ailesi, aradan geçen sürenin ardından polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri tarafından Solak'ın bulunması için çalışma başlatılırken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. Günlerdir kızlarından gelecek iyi bir haberi beklediklerini belirten aile, Sude'yi gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya 0 543 512 45 86 telefon numarasına bilgi vermelerini istedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

