Ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu
ABONE OL

İzmir'deki olayda ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu

İzmir'de Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'nün sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu da sanık oldu

Ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu
Ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'deki cinayet davasında dosyalar birleşti, ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu.

Olay, 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç (66) ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek (61) tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek (57) ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç (68) tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak´ suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"TUTUKLU SANIK ŞİKAYETÇİ OLDU"

Sanıkların yargılanmalarına, bugün görülen duruşmayla devam edildi. 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü, anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Filiz Topaloğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, mevcut davayla birleştirildiğini söyledi.

Birleşme sonrası Topaloğlu da müşteki-sanık oldu. Duruşmada ilk olarak söz verilen Topaloğlu, "Olay günü sanıklar sopalarla geldi. Ali İhsan babama kurşun yağdırdığı sırada Mehmet Kılıç annemle bana saldırdı ve beni darbetti. Ben de kendimizi korumak için karşılık vermiş olabilirim. Ne yapabilirdim?" diye konuştu.

Ardından söz verilen tutuklu sanık Mehmet Kılıç da Topaloğlu´ndan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki-sanık, "Rahmetli Yahya ile kızları ve hanımı bize saldırdı. Onları durdurmaya çalıştım ama beni yıktılar. Filiz sopayla beni darbetti. Dişimi kırıp gözümü patlattılar. Şikayetçiyim" dedi.

SANIKLARIN AİLESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Müşteki-sanıkların savunmalarının ardından tanıklara söz verildi. Mehmet Kılıç'ın, Filiz Topaloğlu'nu darbettiğini belirten F.E., "Sesleri duyunca evden dışarı çıktım. Mehmet Kılıç, Filiz´i darbediyordu. Filiz de elleriyle karşılık veriyordu ve kafası kanıyordu" diye konuştu.

SANIĞIN OĞULLARI DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Mehmet Kılıç'ın oğlu Köksal Kılıç da tanık olarak dinlendi. Olayı görmediğini belirten Kılıç, "Olayın olduğu saatte ben çalışıyordum. Eşimin telefonla haber vermesiyle haberdar oldum. Babamın kötü durumda olduğunu söyledi. Eve geldiğimde de babamı kanlar içinde gördüm. Polisler ortamın gergin olduğunu söyleyince ailemi alıp bir akrabamıza sığındım. Aile aralarında husumet yoktu" dedi.

Sanık Mehmet Kılıç'ın diğer oğlu tanık Özkan Kılıç da karşı tarafla husumetleri olmadığını savundu. Kılıç, "Olaydan 3 gün önce Yahya Köşek ile karşılaştık. Bana, 'Amcan karıma küfretmiş, ben eşime küfrettirmem' dedi. Cebinden bıçak çıkarıp 'Azdan az çoktan çok gider' dedi. Bizim karşı tarafla hiç husumetimiz yok" diye konuştu.

"KARŞI TARAFI UYARDIM"

Ali İhsan Kılıç'ın eşi tanık Gülcan Kılıç, eşinin sinirli biri olduğu konusunda karşı tarafı daha önce uyardığını söylediğini aktardı. Kılıç, "Eşim çok iyi birisidir. Ancak hastalığı sebebiyle bazen kendisini kontrol edemez. Ben rahmetlileri daha önce uyardım. 'Uzak durun, sinirli' dedim. Eşim sokaktan geçerken karşı tarafın üzerine kirli suları döktüklerini, pislikleri süpürmelerini hep bana söylerdi. Olay günü de sesler duydum ama eşimin kavga ettiğini düşünmedim. Sonrasında olay gerçekleşmiş. Eşimin silahı olduğunu bilmiyordum" dedi.

Celsede söz verilen sanık Ali İhsan Kılıç'ın oğlu Gökhan Kılıç, "Yahya Köşek sürekli babamla uğraşır tahrik ederdi. Ancak babam bizi olaylardan hep uzak tuttu" diye konuştu.

"EKMEK ALMAYA BİLE GİDEMEDİM"

Tanıkların ardından söz verilen sanıklardan Ali İhsan Kılıç da "3 ay evden çıkamadım. Karşı taraf beni her gördüklerinde sıkıştırdı. Ekmek almaya bile gidemedim. Bana saldırdılar. 20 yıldır silahım vardır. Cinnet getirdim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Diğer sanık da karşı tarafla aralarında husumet olmadığını tekrarlayarak tahliyesini istedi.

Savunmaların ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı 23 Şubat 2023'e erteledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?
GÜNDEM TOKİ il il kura çekim tarihleri!
Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı FETÖ davasında karar
GÜNDEM Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı FETÖ davasında karar
Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, facia ucuz atlatıldı
GÜNDEM Kağıthane'de facia ucuz atlatıldı
Antalya'da sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli oldu! -En son haberler
GÜNDEM Sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
GÜNDEM Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı? Tolga Güleryüz nereli, evli miydi, neden öldü?
GÜNDEM Tolga Güleryüz kimdir?
İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in isimleri Adana’da yaşatılacak
GÜNDEM İsimleri Adana'da yaşatılacak
Konya'da 4 çocuklu çift, ölü bulundu -Güncel haberler
GÜNDEM 4 çocuklu çift, ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.