Ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'deki cinayet davasında dosyalar birleşti, ailesinden 3 kişiyi kaybeden kadın da sanık oldu.

Olay, 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç (66) ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek (61) tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek (57) ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç (68) tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak´ suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"TUTUKLU SANIK ŞİKAYETÇİ OLDU"

Sanıkların yargılanmalarına, bugün görülen duruşmayla devam edildi. 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü, anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Filiz Topaloğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, mevcut davayla birleştirildiğini söyledi.

Birleşme sonrası Topaloğlu da müşteki-sanık oldu. Duruşmada ilk olarak söz verilen Topaloğlu, "Olay günü sanıklar sopalarla geldi. Ali İhsan babama kurşun yağdırdığı sırada Mehmet Kılıç annemle bana saldırdı ve beni darbetti. Ben de kendimizi korumak için karşılık vermiş olabilirim. Ne yapabilirdim?" diye konuştu.

Ardından söz verilen tutuklu sanık Mehmet Kılıç da Topaloğlu´ndan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki-sanık, "Rahmetli Yahya ile kızları ve hanımı bize saldırdı. Onları durdurmaya çalıştım ama beni yıktılar. Filiz sopayla beni darbetti. Dişimi kırıp gözümü patlattılar. Şikayetçiyim" dedi.

SANIKLARIN AİLESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Müşteki-sanıkların savunmalarının ardından tanıklara söz verildi. Mehmet Kılıç'ın, Filiz Topaloğlu'nu darbettiğini belirten F.E., "Sesleri duyunca evden dışarı çıktım. Mehmet Kılıç, Filiz´i darbediyordu. Filiz de elleriyle karşılık veriyordu ve kafası kanıyordu" diye konuştu.

SANIĞIN OĞULLARI DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Mehmet Kılıç'ın oğlu Köksal Kılıç da tanık olarak dinlendi. Olayı görmediğini belirten Kılıç, "Olayın olduğu saatte ben çalışıyordum. Eşimin telefonla haber vermesiyle haberdar oldum. Babamın kötü durumda olduğunu söyledi. Eve geldiğimde de babamı kanlar içinde gördüm. Polisler ortamın gergin olduğunu söyleyince ailemi alıp bir akrabamıza sığındım. Aile aralarında husumet yoktu" dedi.

Sanık Mehmet Kılıç'ın diğer oğlu tanık Özkan Kılıç da karşı tarafla husumetleri olmadığını savundu. Kılıç, "Olaydan 3 gün önce Yahya Köşek ile karşılaştık. Bana, 'Amcan karıma küfretmiş, ben eşime küfrettirmem' dedi. Cebinden bıçak çıkarıp 'Azdan az çoktan çok gider' dedi. Bizim karşı tarafla hiç husumetimiz yok" diye konuştu.

"KARŞI TARAFI UYARDIM"

Ali İhsan Kılıç'ın eşi tanık Gülcan Kılıç, eşinin sinirli biri olduğu konusunda karşı tarafı daha önce uyardığını söylediğini aktardı. Kılıç, "Eşim çok iyi birisidir. Ancak hastalığı sebebiyle bazen kendisini kontrol edemez. Ben rahmetlileri daha önce uyardım. 'Uzak durun, sinirli' dedim. Eşim sokaktan geçerken karşı tarafın üzerine kirli suları döktüklerini, pislikleri süpürmelerini hep bana söylerdi. Olay günü de sesler duydum ama eşimin kavga ettiğini düşünmedim. Sonrasında olay gerçekleşmiş. Eşimin silahı olduğunu bilmiyordum" dedi.

Celsede söz verilen sanık Ali İhsan Kılıç'ın oğlu Gökhan Kılıç, "Yahya Köşek sürekli babamla uğraşır tahrik ederdi. Ancak babam bizi olaylardan hep uzak tuttu" diye konuştu.

"EKMEK ALMAYA BİLE GİDEMEDİM"

Tanıkların ardından söz verilen sanıklardan Ali İhsan Kılıç da "3 ay evden çıkamadım. Karşı taraf beni her gördüklerinde sıkıştırdı. Ekmek almaya bile gidemedim. Bana saldırdılar. 20 yıldır silahım vardır. Cinnet getirdim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Diğer sanık da karşı tarafla aralarında husumet olmadığını tekrarlayarak tahliyesini istedi.

Savunmaların ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı 23 Şubat 2023'e erteledi.