Ailesiyle ziyaretten dönen kadına maganda kurşunu! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, motosiklet üzerinde ailesiyle yoldan geçen Menekşe Aksoy'a (42), maganda kurşunu isabet etti. Hastaneye kaldırılan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret eden Emre Aksoy, beraberinde eşi Menekşe Aksoy ve çocuğuyla birlikte eve gitmek üzere motosikletle yola çıktı.

KADININ SIRTINA İSABET ETTİ

Motosiklette bulunan aile caddeden geçerken silahla kavga eden iki gurubun arasında kaldı. Tarafların ateşlediği tabancadan çıkan mermi, motosiklet üzerinde bulunan Menekşe Aksoy'un sırtına isabet etti. Eşinin vurulduğu fark eden Emre Aksoy, motosikleti yolun kenarına çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Kavga eden grup, olayın ardından kaçarken, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Menekşe Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS 5 ADET BOŞ KOVAN BULDU

Bölgede inceleme yapan polis ekibi, Aksoy'un yaralandığı noktanın yaklaşık 50 metre uzağında 5 adet boş tabanca kovanı buldu. Kavgaya karışan ve silahı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.