XIAOMI AIRFRY TEMİZLİĞİ

Xiaomi ürününü temizliği için şu açıklamaları yapmış:

İlk olarak güç kablosunu prizden çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Sonrasında sepetini içerisinden çıkarın. Fritöz yüzeyini yumuşak bir bezle ya da nötr bir temizleme deterjanı ile temizleyin. Hava fritözünün sepetini her kullanımdan sonra temizleyin fakat bu sırada aşındırıcı malzemelerden kaçının.

Not: Sepet, kızartma plakası ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir, ancak fritöz suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.