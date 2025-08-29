Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Airfryer'da bunları pişirmeyin! Daha sağlıklı olacağını düşünürken sağlığınızdan olmayın!

        Airfryer'da bunları pişirmeyin! Daha sağlıklı olacağını düşünürken sağlığınızdan olmayın!

        Airfryer, son yıllarda sağlıklı pişirme yöntemi olarak mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak her yiyecek bu cihazda pişmeye uygun değil. Yanlış tercihler hem yemeğin tadını bozabiliyor hem de cihazınıza zarar verebiliyor. İşte airfryer'da asla pişirmemeniz gereken yiyecekler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yağsız kızartma vaadiyle milyonların tercihi haline gelen airfryer, bazı yiyecekler için büyük bir tuzak olabilir. Çıtır çıtır sonuç beklerken yanmış, dağılmış ya da hiç pişmemiş yemeklerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı ve cihazınızı riske atmamak için bu yiyeceklerden uzak durun!

        2

        PİLAV, MAKARNA VE SU

        Airfryer su kaynatmaya ya da haşlamaya uygun değildir. Çiğ makarna veya pirinç airfryer’da pişmez çünkü cihaz yeterli sıcaklıkta suyu kaynatamaz.

        Bu tür yiyecekler mutlaka ocakta pişirilmeli, sonrasında istenirse airfryer’da kızartılarak kıtırlaştırılabilir. Ayrıca airfryer’a doğrudan fazla su eklemek de ciddi yangın riskine yol açabilir.

        3

        SOSLU YEMEKLER

        Bol soslu makarnalar, güveç ya da et yemekleri airfryer’da pişirilmemelidir. Yüksek ısıda dönen hava, sosun sıçramasına ve cihaz içinde yanmasına neden olur. Bu hem güvenlik açısından risk taşır hem de yemeğin lezzetini bozar. Soslu yemeklerde fırın ya da yavaş pişirici (slow cooker) çok daha iyi sonuç verir.

        4

        PATLAMIŞ MISIR

        Sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır airfryer için uygun değil. Çoğu airfryer, mısır tanelerini patlatacak kadar yüksek ve sürekli bir ısıya ulaşamaz. Sonuç olarak eşit patlamamış, yanmış taneler ve boşa harcanan enerji ortaya çıkar.

        Ayrıca mısır taneleri cihazın ısıtıcı bölümüne kaçarak kısa devre ya da yangın riski yaratabilir. Patlamış mısır için mikrodalga ya da ocak kullanmak çok daha güvenli.

        5

        YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

        Patates, kabak veya mantar gibi sebzeler airfryer’da kolayca pişer. Ancak ıspanak ve roka gibi hafif yapraklı yeşillikler cihazın hava akımı nedeniyle etrafa uçuşur ve eşit pişmez.

        Bunun yerine daha ağır yapraklı sebzeler, örneğin biraz yağ ile kaplanmış kara lahana, çok daha iyi sonuç verir. Brokoli gibi sebzeler ise airfryer’da çabuk kuruyup sertleşebilir, bu nedenle fırında kavurmak veya buharda pişirmek daha lezzetli bir seçenek olabilir.

        6

        SADE PEYNİR

        Airfryer’da mozzarella stick gibi kaplamalı peynir ürünleri gayet iyi sonuç verse de çıplak peynir kullanmak riskli. Peynir yüksek ısıda çok hızlı erir, yayılır ve kahverengileşmeden dağılır. Bu durum cihazın içinde dağınık ve temizlenmesi zor bir görüntü bırakır.

        Eğer peynir kullanılacaksa mutlaka kaplanmalı ya da sarılmalıdır.

        7

        ISLAK HAMUR VE KIZARTMA TARİFLERİ

        Airfryer, daha az yağla yemek pişirme imkânı sunsa da ıslak hamurla kaplanan yiyecekler bu cihaza uygun değil. Balık ya da tavuk için kullanılan tempura veya sade hamur, derin yağda olduğu gibi hızla sertleşmez.

        Bunun yerine pişirme sırasında hamur tabana damlar, hem cihazın kirlenmesine yol açar hem de yiyeceğin lezzetini bozar. Eğer çıtır bir kaplama isteniyorsa, un veya galeta unu gibi kuru kaplamalar tercih edilmeli.

        Kaynak: Health, BBC Good Food, Good House Keeping

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki