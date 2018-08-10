Ajaccio - Sochaux maç önü

Ajaccio ve Sochaux, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sochaux, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 222. İddaa'da Ajaccio kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Sochaux kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ajaccio önceki hafta Niort mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sochaux, Bourg-Peronnas karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ajaccio, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Sochaux, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sochaux 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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