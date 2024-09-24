Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşı karşıya geliyor. 36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak siyah-beyazlılar, 4 maçı evinde diğer 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak. Kritik karşılaşma için geri sayım sürerken, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını futbolseverler için derledik. İşte Ajax-Beşiktaş maçının tarihi ve saati...
Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. HAFTA
26 Eylül Perşembe
22.00 Ajax - Beşiktaş
2. HAFTA
3 Ekim Perşembe
22.00 Beşiktaş - Frankfurt
3. HAFTA
24 Ekim Perşembe
22.00 Lyon - Beşiktaş
4. HAFTA
6 Kasım Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Malmö
5. HAFTA
28 Kasım Perşembe
20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
6. HAFTA
12 Aralık Perşembe
23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş
7. HAFTA
22 Ocak Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao
8. HAFTA
30 Ocak Perşembe
23.00 Twente - Beşiktaş