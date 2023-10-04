Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi - Futbol Haberleri

        Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

        Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta danışmanlık görevine, takımın eski teknik direktörü Louis van Gaal getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Louis van Gaal danışman olarak Ajax'a geri döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, teknik konularda danışmanlık görevine Van Gaal'in getirildiği belirtildi.

        Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde 5 puanla 15. sırada yer alan Ajax'ta geçmiş sezonlarda teknik direktör olarak görev yapan 72 yaşındaki Van Gaal, Hollanda ekibine 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmıştı.

        Yeni görevini değerlendiren Van Gaal, "Ajax'a yardım etmek istiyorum. Şu aralar hayatımın büyük kısmını Portekiz'de geçiriyorum ve yeni görevim, bu durumla uyumlu olacak. Futbol bilgimle kulübe destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu